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"Уяви собі - президент у полоні? Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є пістолет.

Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.

"Так, у мене є (пістолет. - Ред.)", - відповів журналісту Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи тренується Зеленським і чи вміє він вправлятися з пістолетом, президент відповів: "Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба".

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Журналіст уточнив, чи це для цього має президент пістолет? 

"Ти, що ми самі себе ні. Відстрілюватись - так", - відповів Зеленський.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..Єрмак йому подарував з дарственним написом-"Від ********* завхоза."
  • Ksenia VB
    А якби чотири рази не відкосив, то вже би давно вмів.
  • Андрей Пушкарчук
    Ржом далі.
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