"Уяви собі - президент у полоні? Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський. ВIДЕО
28 367262
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є пістолет.
Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.
"Так, у мене є (пістолет. - Ред.)", - відповів журналісту Зеленський.
Відповідаючи на запитання, чи тренується Зеленським і чи вміє він вправлятися з пістолетом, президент відповів: "Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба".
Журналіст уточнив, чи це для цього має президент пістолет?
"Ти, що ми самі себе ні. Відстрілюватись - так", - відповів Зеленський.