"Уяви собі - президент у полоні? Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є пістолет.

Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.

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"Так, у мене є (пістолет. - Ред.)", - відповів журналісту Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи тренується Зеленським і чи вміє він вправлятися з пістолетом, президент відповів: "Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба".

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Журналіст уточнив, чи це для цього має президент пістолет?

"Ти, що ми самі себе ні. Відстрілюватись - так", - відповів Зеленський.