Підписав указ про нагородження 450 воїнів ЗСУ. За час вторгнення нагороджено вже понад 45 тис. захисників, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про нагородження 450 українських воїнів. Всього ж із початком повномасштабного вторгнення державні нагороди отримали 45 038 захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.

Зеленський зазначив: "Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників.

Загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги.

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Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує та реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей із російського полону.

Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає нам! Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!"

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