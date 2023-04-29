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Підписав указ про нагородження 450 воїнів ЗСУ. За час вторгнення нагороджено вже понад 45 тис. захисників, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про нагородження 450 українських воїнів. Всього ж із початком повномасштабного вторгнення державні нагороди отримали 45 038 захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року. 

Зеленський зазначив: "Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників.

Загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги.

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Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує та реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей із російського полону.

Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає нам! Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!"

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Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    А пам'ятаєш як ти ставав на коліна на стадіоні: типу вибачаючися перед людьми? То ти **** тепер весь час маєш повзати на колінах.
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Краще б ти, падло, зробив все до 24 лютого, щоб не негороджувати з таких нагод..щоб всі були живі й здорові..щоб ти, падло, потонуло в сльозах людей
  • Alex Sav 8157c114
    ермака забув нагородити і люсю
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