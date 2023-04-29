Новини Відео

Російські пропагандисти видали кадри з Умані за наслідки вибухів у Донецьку. ВIДЕО

16 65834
Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у сюжеті проєкту Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время".

"Російське телебачення видало кадри зруйнованої дев'ятиповерхівки в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".

Напередодні, 28 квітня, російська ракета зруйнувала багатоквартирний будинок в Умані, Черкаській області України. Загинули щонайменше 23 особи, у тому числі шестеро дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов збирається покарати балтійські країни: "Эти нацисты 9 Мая запрещают праздновать". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sveta Yatsenko
    Цинічна мразота.
  • Андрій Саган
    Кацапы не скрывают того что они делают наглую пропаганду,они понимают что все уже знают кто они такие и какими методами ведут эту войну, все в мире поняли что это за дерьмо такое кацап, единственная сейчас их цель не потерять поддержку внутри у себя в козлостане скармливая сосбтвенному стаду вот такие вот фейки, а то что их уже другие мягко говоря не поймут им уже плевать
  • v vvg ff9d0d62
    Я сподіваюся, що мене зрозуміють. Єдиним позитивним результатом цієї війни стане те, що світ нарешті побачить що таке росія. Вони не стали такими 24.02.2022року. І навіть не у 2014 році. ВОНИ БУЛИ ТАКИМИ ЗАВЖДИ. Кацап несе виключно смерть, знущання, руйнування і занепад всього живого.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини