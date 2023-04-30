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Воїни-свободівці складають іспити на влучність стрільби з мінометів. ВIДЕО

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Бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ складають іспити на влучність стрільби з мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці член ВО "Свобода" Денис Попов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як працює 120-й міномет, показали бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ. Наші воїни не тільки навчаються військовій справі, а обов`язково складають іспити на рівень своєї кваліфікації! Адже ворога кількісно більше, і це факт. Тому нам треба бути кращими в техніці, тактиці, озброєнні та навченості кожного бійця особового складу!", - зазначає він.

За словами Попова, бійці батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ "Рубіж" вмотивовані боронити свою землю, свій народ і роблять це професійно!

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Огромеое уважение и спасибо воинам ВО "Свобода".
    К слову, а где сейчас находиться Олежка Тягнибок. Что то его не виднои не слышно. А до 24.02.2022 из телевизора не вылазил. Кто в курсе, где он и чем сейчас занимается?
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Не тринди,лапоть.Тягнибок воює з першого дня,він майор ЗСУ.ВО Свобода припинила політичну діяльність і воює.Майже всі нардепи 7-го скликання воюють,окрім зрадника Бублика,який у полтавській міськраді ввійшов у коаліцію з меріном Мамаєм та Ківою-його купили з усім його лівером.
    Свободівський батальйон "Січ" з 2016 року утримує Авдіївку і не поступились жодним метром землі.Батальйон "Свобода" під керівництвом голови київської Свободи пройшов шлях від Бучі і Ірпіня до Зайцевого зараз,там воює Андрій Ільєнко і голова чернігівської Свободи Попов.Добробатом Свобода (Чорнобаївка) командує у минулому нардеп Леонов(Кримська Свобода).В Бахмуті воює Юрій Сиротюк та голова Львівської Свободи Микола Зінько.Голова миколаївської Свободи Шестириченко воює у бригаді морської піхоти.Воює Голова черкаської Свободи Сергій Воронов.Воюють екснардепи Олексій Кайда,Маркіян Лапчак,Олег Осуховський,Андрій Іллєнко,Андрій Тягнибок і Руслан Кошулинський.Загинуло 108 свободівців.За те,що ти написало, з морди потрібно робити сраку.
  • Володимир Горбатько 9fe406af
    Знову повилазила жидокацапська мерзота націоналістів обсирати. Знову їм Тягнибок поперек горла. З вас, гнид, хто-небудь бодай 100 гривень на військо задонатив? Ви- глисти смердючі - таємна кацапська інформбригада, яка хитрожопо сіє в Україні розбрат і поширює ідіотське шапкозакидацтво. Свободівські підрозділи - одні з найбоєздатніших в українському війську. Вони тримали й тримають найважчі ділянки фронту. А ви, нікчеми убогі, і досі крутите стару московську платівку про тіпа гарних рядових свободівців та погане керівництво. Тільки от неясно, як же такому поганому керівництву вдалося іще до великої війни вишколити таких стійких захисників України?
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