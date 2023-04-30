Воїн Костенко про арешт Червінського: Це як судити пілота "Формули-1" за перевищення швидкості. Безпрєдєл! ВIДЕО

Народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн, який нині захищає Україну, Роман Костенко вважає дуже поганою історією справу проти Романа Червінського.

Про це він заявив в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дуже багато питань, зокрема, які були підстави. Людину судять за те, що він намагався провести спеціальну операцію із затримання російського літака. Це як судити пілота гонки "Формули-1" за перевищення швидкості", - зазначив Костенко.

За інформацією, якою володіє Костенко, до справи було залучено співробітника СБУ.

"З цією інформацію ходили до ГУР безпосередньо для її реалізації...Червінський однозначно не ворог. Він хотів зробити для країни спецоперацію, а за це його закрити за ґрати? Це безпрєдєл!" - додає Костенко.

Він також нагадав, що аеродром "Канатове" до того вже обстрілював ворог.

"Червінському закидають, що внаслідок цього обстрілу було знищено 2 літаки, які начебто мали зустрічати літак, який мав нібито летіти з РФ. Скажу так, що Червінський не мав повноважень для того, щоб організувати 2 літаки, і в нього у підпорядкуванні не було літаків, які б могли зустрічати російського пілота. Це ще раз свідчить про те, що операція була погоджена, як мінімум з командуванням ВПС або з Генштабом, якщо кажуть, що ці літаки були там саме для зустрічі пілота", - стверджує Костенко.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави.