Державний зрадник Губарєв з 16 років був членом російської фашистської партії, - Казанський. ВIДЕО

Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив кадри одного з інтерв’ю, в якому державний зрадник Павло Губарєв розповідає, що з 16 років був членом російської фашистської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Казанський написав у телеграмі.

Він зазначив: "Паша Губарєв розповідає, що з 16 років перебував у російській фашистській партії РНЕ та пишається цим. Інших "денацифікаторів" у Росії для нас немає.

Але взагалі сам факт показовий тим, що демонструє нам, як слабкість Української держави дозволяла таким Губарєвим з'являтися на світ.

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У Харкові відкрито діяв осередок російських фашистів, який контролювався з Білгорода. Росіяни працювали з українською молоддю та виховували її в українофобському дусі. Щепили ідеї ненависті до своєї країни. Все це відбувалося у нас, на нашій території, і держава нічого не хотіла чи не могла з цим вдіяти.

Якби діяльність таких структур припинялася – цілком можливо, що Павло Губарєв опинився б не в РНЕ, а в якійсь українській партії. І був би сьогодні українським політиком".

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