Державний зрадник Губарєв з 16 років був членом російської фашистської партії, - Казанський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Казанський написав у телеграмі.
Він зазначив: "Паша Губарєв розповідає, що з 16 років перебував у російській фашистській партії РНЕ та пишається цим. Інших "денацифікаторів" у Росії для нас немає.
Але взагалі сам факт показовий тим, що демонструє нам, як слабкість Української держави дозволяла таким Губарєвим з'являтися на світ.
У Харкові відкрито діяв осередок російських фашистів, який контролювався з Білгорода. Росіяни працювали з українською молоддю та виховували її в українофобському дусі. Щепили ідеї ненависті до своєї країни. Все це відбувалося у нас, на нашій території, і держава нічого не хотіла чи не могла з цим вдіяти.
Якби діяльність таких структур припинялася – цілком можливо, що Павло Губарєв опинився б не в РНЕ, а в якійсь українській партії. І був би сьогодні українським політиком".