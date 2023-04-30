Хочу особливо відзначити прикордонників, які захищають нашу державу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із зверненням 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дуже важливо, щоб Росія отримувала ще сильніші сигнали про те, що світ не пробачить Росії жодного терору. І що якомога більше глобальних гравців абсолютно принципові у відстоюванні режиму санкцій проти Росії за терор.

Дякую всім і кожній людині у світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів та припинити постачання зброї та її складових терористам, хто працює над блокуванням російського військово-промислового комплексу та зміцнення оборонних спроможностей всієї держави.

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Після цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам з Данії за Caesars; Словенії за броньовані машини; Іспанії за танки; Німеччині за додаткові оборонні наміри щодо броньованих машин і снарядів, а також

Я вдячний Америці за фінансування в розмірі 1 мільярда 250 мільйонів доларів на підтримку нашого бюджету та стійкості. Я вдячний Нідерландам за парламентське рішення про навчання українських військових на передових західних системах. Я вдячний Італії за зусилля, щоб якнайшвидше відбудувати нашу країну. Вдячний Хорватії за нову допомогу в лікуванні наших захисників після поранення в бойових діях.

Залишаючись максимально об'єднаними, зберігаючи найбільшу принципову позицію щодо захисту наших спільних цінностей та якомога швидше реалізовуючи оборонні домовленості, всі разом в Україні, Європі, світі ми зможемо завадити Росії відтягнути війну та відновити нормальний, справедливий мир.

Слава всім хто воює за Україну! Світла пам'ять усім нашим героям різних часів, які віддали своє життя за незалежність".

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