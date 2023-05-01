В’язниць не вистачало - викопали яму: державний зрадник Губарєв зізнався, що його дружина здійснювала воєнні злочини на території окупованої Херсонщини. ВIДЕО
Про це йдеться в одному інтерв'ю, яке опублікував журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Губарєв визнав, що його дружина на початку окупації Херсона особисто взялася за організацію репресій проукраїнських активістів. Вона організувала викрадення та вбивства людей в окупованому місті
"У березні 2022 року українці в Херсоні виходили на мітинги, говорили "Ідіть геть, окупанти!". Трасами їздив мер Херсона і матом лаявся на росгвардійців", - розповів зрадник.
За його словами, до Херсона заїхала "чекістська оперативна група" з Донецька, але не припинила мітинги. Тоді Губарєва особисто взялася за організацію репресій. Вона вишукувала основних активістів у Херсоні та Каховці у соцмережах, потім "здавала" їх "чекістам".
"У Херсоні переважно вони активні були. Вона виявила цю сітку, потім приїхала до МВС, зіставила з МВСною базою, виявила адреси, роздрукувала, бере цей список, їде до "Отамана Івановича" (польовий командир "ДНР" Валентин Мотузенко), це засновник батальйону "Кальміус", він зараз сидить за мародерство: "Дай мені хлопців, треба зробити арешт". І вона пакує їх. Тюрем не вистачило – яму викопали. Красиво, чітко. І мітинги припинилися", - заявив Губарєв.
Казанський наголосив, що зрадник фактично сам написав заяву на свою дружину до Гааги.
"Все не перестаю дивуватися тому, наскільки ж тупий Паша Губарєв. Тут готовий матеріал для довічного терміну", - прокоментував відео журналіст.