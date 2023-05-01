В окупованому Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко. ВIДЕО

Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через окупований Маріуполь.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації..." - йдеться в повідомленні.

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