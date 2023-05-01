У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. ВIДЕО
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У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП.
Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.
Поліцейські склали на водія два адміністративні протоколи та викликали слідчих.