У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. ВIДЕО

У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП.

Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Поліцейські склали на водія два адміністративні протоколи та викликали слідчих.

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