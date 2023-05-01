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У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. ВIДЕО

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У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП.

Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Поліцейські склали на водія два адміністративні протоколи та викликали слідчих.

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Та тут патрульні тут як тут, коли зпростого смертного треба останню рубашку зняти за його ж провину. А хто розмінував Чонгар то це зараз неначасі...
  • Грицько Добрий
    Ага, сами поїхали, взяли амуніцію таааай розмінували, так? Ну нехай ці підараси втекли, а хто ж керував розмінуванням?
  • Tema9
    Яка сенсація!!! Який ЖАХ!!! Хто йому дав "право на помилку"? Та цей чолов'яга напевно до того як стати водієм крана тамадою чи фотографом працював! ОТ ЛИШЕНЬКО! А якби, не дай бог, його вибрали президентом України чи слугою народу. Ай-яй-яй!
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