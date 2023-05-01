На Херсонщині відновили міст, зруйнований окупантами. ВIДЕО

На Херсонщині військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту за два місяці відбудували міст, який зруйнували російські загарбники під час відступу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео нового шляхопроводу опублікували у соцмережі.

"Кожен відновлений міст, відбудований об’єкт — це маленька перемога у нашому спільному бажанні перемогти ворога. Новий красень-міст на Херсонщині, збудований військовослужбовцями мостовідновлювальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на місці зруйнованого окупантами, відтепер стане не тільки окрасою регіону, а й з’єднає в одне ціле береги, громади, регіони. Новий мостовий об’єкт для місцевих жителів — це рух, це життя, це віра та надія в перемогу і мирний завтрашній день", — йдеться в повідомленні.

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