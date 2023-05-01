У Львові провели наймасштабніші в Україні Ігри Нескорених. ВIДЕО

У Львові провели відбір до національної збірної на Ігри Нескорених. Вже восени наші відважні бійці поїдуть на Міжнародні ветеранські змагання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео змагань опублікували на офіційній сторінці у фейсбук Міністерство у справах ветеранів України.

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Цьогорічні змагання стали наймасовішими за всі роки. У них взяли участь 223 військових ветерани, які зазнали травм під час війни. Ігри Нескорених проходили на 4 локаціях з 9 видів спорту.



Нескорені змагались у паверліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, баскетболі та волейболі на візках. Наступний змагальний день складався зі стрільби з лука, велоспорту, плавання та настільного тенісу.



"Українські атлети впевнені, що Ігри нескорених – це насамперед про перемогу над собою, а потім уже про спортивну конкуренцію чи медалі", — йдеться в повідомленні.



Як зауважила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, цей унікальний захід дає змогу підтримати українських захисників і захисниць на шляху до фізичного та ментального відновлення. Організатори змагань хочуть допомогти в реабілітації бійців, аби вони відчули дух братерства і підтримки.

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