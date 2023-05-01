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ЗСУ добивають виведений з ладу російський танк. ВIДЕО

14 04010
Бійці підрозділу "Аеро Скіфи" пошкодили танк російських окупантів. Загарбницький танк воїни ЗСУ вивели з ладу, розірвавши гусениці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео пошкодження загарбницького танку, зняте безпілотним літальним апаратом, оприлюднили у телеграм-каналі.

В коментарі "Оперативний ЗСУ" написав: "Підрозділ "Аеро Скіфи" демілітаризує черговий російський роззутий танк, щоб у ворога не було можливості відтягнути машину на ремонт, або використовувати її як донора".

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Igor Lyashenko 6d51b955
    Вибух гранати не лишив на кришці навіть царапин.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    цвяхом треба царапати...і зубилом поправляти...
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