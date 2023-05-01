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У Криму працюють безпілотники, окупанти намагаються їх збити. ВIДЕО

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Під Євпаторією та в Севастополі спрацювала ППО. Окупанти заявили про атаку дронів на Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео зняли очевидці. Згодом відеозапис диму над містом оприлюднили у соцмережі

"Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Одного безпілотника вже збито", - повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. У соціальних мережах уточнюють, що один із БПЛА збили над Орлівкою у Нахімовському районі Севастополя.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Заозерному ППО збила безпілотник. Кому саме належав БПЛА, він не уточнив.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Don Bessam dc0e2bc1
    пока кацапы зырят в небеса влупить по воде...
  • Yurii 23eb2db4
    ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим
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