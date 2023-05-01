У Криму працюють безпілотники, окупанти намагаються їх збити. ВIДЕО

Під Євпаторією та в Севастополі спрацювала ППО. Окупанти заявили про атаку дронів на Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео зняли очевидці. Згодом відеозапис диму над містом оприлюднили у соцмережі.

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"Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Одного безпілотника вже збито", - повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. У соціальних мережах уточнюють, що один із БПЛА збили над Орлівкою у Нахімовському районі Севастополя.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Заозерному ППО збила безпілотник. Кому саме належав БПЛА, він не уточнив.

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