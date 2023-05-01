На Київщині піротехніки ДСНС знешкодили російську крилату ракету Х-55. ВIДЕО

Рятувальники Київської області виявили та ліквідували залишки російської ракети Х-55. Використавши піротехнічну машину важкого типу, працівники ДСНС знешкодили ворожу ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Днями в одному із селищ Київщини піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини важкого тип ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні", - роз'яснили рятувальники.

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"Пам'ятайте: під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком також може містити заряд і бути небезпечним. Не підбирайте такі "трофеї" та довірте справу фахівцям", - додали в ДСНС.

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