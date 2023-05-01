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"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці!", - російський полонений вчить Гімн України. ВIДЕО

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Українські військові, взявши в полон окупантів, вчать їх Гімну України. Так російський загарбник із зав’язаними очима покірно повторював урочисту пісню. Наші бійці наказали загарбнику записати на аркуші Державний Гімн України та вивчити його напам’ять.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис полоненого окупанта, який повторював Гімн України, опублікували у телеграм-каналі.

Обережно, на відео нецензурна лексика. 

Важливо зазначити, що російський військовий, який потрапив у полон до ЗСУ, нагодований та не зазнає тортур. Тоді як загарбники катують українських полонених, викладаючи відео з тортур у соцмережі. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Сидить таке нещасне, а насправді ворог.
  • Алекс Скела
    Почув баєчку. Мо' вона й не така вже й свіжа, але сподобалася:
    Рузьге зараз на мапах шукають місто Ненацьк. Бо хтось із наших сказав, що наступ почнеться зненацька...
  • 5 копійок
    Челюсть не тієї системи.
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