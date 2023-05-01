"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці!", - російський полонений вчить Гімн України. ВIДЕО

Українські військові, взявши в полон окупантів, вчать їх Гімну України. Так російський загарбник із зав’язаними очима покірно повторював урочисту пісню. Наші бійці наказали загарбнику записати на аркуші Державний Гімн України та вивчити його напам’ять.