На хімзаводі у Китаї прогримів потужний вибух: є жертви. ВIДЕО

На хімічному заводі Sinochem у Китаї стався потужний вибух. Вже відомо про п’ятьох загиблих і одного зниклого безвісти. Ще одна людина зазнала поранення внаслідок вибуху.