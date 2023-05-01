На хімзаводі у Китаї прогримів потужний вибух: є жертви. ВIДЕО
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На хімічному заводі Sinochem у Китаї стався потужний вибух. Вже відомо про п’ятьох загиблих і одного зниклого безвісти. Ще одна людина зазнала поранення внаслідок вибуху.
Як інформує Цензор.НЕТ, про вибух на хімзаводі у Китаї повідомили журналісти 24 каналу.
Пожежу ліквідували, наразі причини аварії встановлюються.
Підприємство Sinochem спеціалізується на виробництві перекису водню. Фабрика розташована у китайській провінції Шаньдун