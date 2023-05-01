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На хімзаводі у Китаї прогримів потужний вибух: є жертви. ВIДЕО

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На хімічному заводі Sinochem у Китаї стався потужний вибух. Вже відомо про п’ятьох загиблих і одного зниклого безвісти. Ще одна людина зазнала поранення внаслідок вибуху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про вибух на хімзаводі у Китаї повідомили журналісти 24 каналу.

Пожежу ліквідували, наразі причини аварії встановлюються.

Підприємство Sinochem спеціалізується на виробництві перекису водню. Фабрика розташована у китайській провінції Шаньдун

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Топ коментарі

  • alexey prus
    далеко зайшов, вертайся
  • Trevo Trow
    Карма.
  • Alex Sav 8157c114
    на черзі-індія за нафту, мадяри.. просто тому що мадяри-*********
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