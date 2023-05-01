ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

На Луганщині військовослужбовці Сил оборони ліквідували черговий російський танк Т-90 "Прорив".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували бійці у соцмережі.

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