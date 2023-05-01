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ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

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На Луганщині військовослужбовці Сил оборони ліквідували черговий російський танк Т-90 "Прорив".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували бійці у соцмережі.

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Топ коментарі

  • sergej gorin
    Подрив прорив
  • Kondrat
    Может под мухосранском еще снег и лежит , но у нас ВСЕ деревья в листве ( а там юг ) ...
  • Eco Control
    Эпично, экипаж "машины боевой" отправился на концерт к кобзону
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