ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО
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На Луганщині військовослужбовці Сил оборони ліквідували черговий російський танк Т-90 "Прорив".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували бійці у соцмережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували бійці у соцмережі.
Подрив прорив
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