Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужби Пригожина.
У відео Пригожин стоїть біля трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.
Він з використанням нецензурної лексики звертається до міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачуючи військове керівництво в смертях "вагнерівців" та браку боєприпасів. Пригожин стверджує, що "брак боєприпасів становить 70%".
Відео підписано "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".
"Ви сидите, тварюки, у дорогих клубах. Ваші діти пруться від життя, знімають ролики на Ютюбі. Ви думаєте про те, що ви господарі цього життя і про те, що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки - якщо ви даєте норму боєприпасів, їх [загиблих] у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями і помирають за те, щоб ви жирували у своїх кабінетах із червоним деревом. Враховуйте це", - сказав Пригожин (нецензурну лексику пропущено).