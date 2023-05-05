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На НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ знову вибух. Попередньо, була атака безпілотника, - Baza. ВIДЕО

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У Краснодарському краї РФ знову повідомляють про вибух на "Ільському" НПЗ.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"На території НПЗ "Ільський" знову вибух. За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 травня також повідомлялось про пожежу на "Ільському" НПЗ. 

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Топ коментарі

  • arye z.
    О-о-о...!!!
    Це до тих, хто вже півмісяця здивовано запитує - Де наступ, де анонсований наступ? А це хіба не наступ?
    Чи вони хотіли по класично-книжковому - хмари ракет, тисячі танків і літаків, сотні тисяч бійців одночасно, в одному пориві кричать ура і йдуть на ворога... Прокиньтеся, на дворі 21 століття.
  • AbOriginal_UA
    Ставропольская народная республика нанесла удар по краснодарской народной республике!
    Ростовская народная республика призвала враждующие стороны сесть за стол переговоров в Гааге !
  • Друже Бобер
    НПЗ "Ільський" - це фіг знає де на Кубані, між Краснодаром і Новоросійськом. Це тобі не Таманский півострів. Красави!!!
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