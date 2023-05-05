На НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ знову вибух. Попередньо, була атака безпілотника, - Baza. ВIДЕО

У Краснодарському краї РФ знову повідомляють про вибух на "Ільському" НПЗ.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

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"На території НПЗ "Ільський" знову вибух. За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 травня також повідомлялось про пожежу на "Ільському" НПЗ.

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