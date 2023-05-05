"Вони лізуть, і лізуть, навіть під мінометним вогнем": Репортаж з першої лінії оборони Бахмуту. ВIДЕО

Російська армія намагається захопити Бахмут з 1 серпня 2022 року. Артилерія працює всюди, а російських загарбників видно неозброєним оком.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував проєкт "Український Свідок".

У квітні 2023 знімальна група проєкту змогла потрапити в саме місто та зафільмувати ті руїни, на яке воно перетворилось під час боїв.

Бахмут показали бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" та пресофіцерка бригади Ірина Рибакова із позивним Риба. Ці люди перебувають всередині міста, в самому його серці. Риба нещодавно повернулась зі Сполучених Штатів, де брала участь у програмі Open World. Програма присвячена участі жінок у війні.

"Треба розуміти різницю між Бахмутським напрямком та Бахмутом, - каже вона. - Можна знімати арту, якусь техніку, але дістатись піхоти на першій лінії буває дуже непросто. Ще складніше потім звідти виїхати".

Основна перевага окупантів - це їхня кількість. Але навіть попри це, якісно бійці ЗСУ свого противника переважають. "Брали полоненого, знайшли в нього таблетки, - пояснює командир. - Ми не знаємо, що це таке, але не виключаємо, що якісь психотропні. Важко знайти якесь інше пояснення тому, що вони лізуть і лізуть, навіть під мінометним вогнем".

Звісно, дається взнаки перевага росіян в артилерії. Співвідношення арти - приблизно 1:8. "Боєприпасів вистачає, - каже Паркер. - Але якщо йдеться, до прикладу, про міномети, то ми просто не встигаємо перекривати вогонь противника". Підрозділ чоловіка утримує дуже важливу позицію. "Якщо противник протисне тут, то ліворуч та праворуч від мене буде тир", - розповідає Паркер.

Знімальна група "Українського Свідка" зафільмувала побут військових, які боронять місто. З комфортних умов - тільки груби, якими бійці можуть опалювати приміщення. В цілому ж вони живуть у вщент зруйнованих будинках, які більше нагадують нетрі.

І навіть попри максимальну інтенсивність боїв, у місті все ще залишаються цивільні. Переважно, це - літні люди, але трапляється і молодь. Військові досі вмовляють їх евакуюватись з міста разом з волонтерами.

Один із бійців бригади, який якраз під час зйомки намагався збити ворожий дрон, загинув у Бахмуті 24 квітня 2023 року. Його ім’я Олег Дорошенко, позивний Дом. Вічна пам’ять загиблому героєві.

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