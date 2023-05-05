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Після зустрічей у Фінляндії та Нідерландах маємо потужне посилення зброєю, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 436 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зберегли темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати.

За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе.

Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.

Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Ярема Стогін b9074bab
    У цього клоуна є якесь гальмо для язика? Прям після його зустрічей у Фінляндії і Нідерляндах до України зразу же "потужно" повалила зброя? Чи він просто клеїть дурня, як у кварталі, щоб з нього реготали і плескали в долоні...
  • 5 копійок
    Понти понад усьо.
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