Після зустрічей у Фінляндії та Нідерландах маємо потужне посилення зброєю, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми зберегли темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати.
За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе.
Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.
Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!", - сказав Зеленський.