Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО
Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Командувач Сухопутних військ заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.
"Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму", - наголосив Сирський.
Він підкреслив, що контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.
"Сьогодні свято не тільки Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де точаться важкі бої", - заявив командувач Сухопутних військ.