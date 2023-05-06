Рівненський гурт представив пісню до Дня піхоти. ВIДЕО
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Прем’єра треку "Піхота" та кліпу до нього відбулася напередодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку рівненського гурту Ot Vinta.
Як зазначається в описі до кліпу, слова та музику написав лідер гурту Юрій Журавель. Йому ж належить ідея та режисура відеоролика. Оператор, постпродакшн - Дмитро Максимчук. Записом аудіо та мастерингом займався Роман Сорока з Луцька.
Нагадаємо, День піхоти Збройних сил України встановлений у 2019 році. Згідно з указом президента, він припадає на 6 травня.