Новини Відео

ЗЕ хоче другий термін? Конкуренти Зеленського. Хто такий Татаров? / Тетяна Ніколаєнко / Без цензури. ВIДЕО

8 90958
Сьогодні у "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко поговорять про те, що відбувається в українській політиці під час війни. Як Зе-влада планує виграти вибори і чи допоможе в цьому Єдиний марафон? Конкуренти Володимира Зеленського – чи є такі і хто це може бути? Хто такий Олег Татаров і чому варто про нього знати? Як там поживає Андрій Єрмак?

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вони ЗДАЛИ Маріуполь і Чонгар. Кроти ФСБ в Зе-оточенні / Без цензури. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Та він вже й на 25 термінів наколядував... довічних, суворого режиму.
  • Aleks Wav
    От тож! Тобі,агенту "жму руку!"
    Маємо велику зелену сраку і ********* гундосого Левітана на чолі зраї слуг урода - крадіїв і мародерів під час війни!
    І це не говорячи про частково вскритий пул російских агентів "жму руку" на вищіх щаблх влади,які аж ніяк не зацікавлені у перемоги України.
  • Urs
    Наступні вибори...

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини