ЗЕ хоче другий термін? Конкуренти Зеленського. Хто такий Татаров? / Тетяна Ніколаєнко / Без цензури. ВIДЕО

Сьогодні у "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко поговорять про те, що відбувається в українській політиці під час війни. Як Зе-влада планує виграти вибори і чи допоможе в цьому Єдиний марафон? Конкуренти Володимира Зеленського – чи є такі і хто це може бути? Хто такий Олег Татаров і чому варто про нього знати? Як там поживає Андрій Єрмак?