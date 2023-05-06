Бійці Білоруського добровольчого корпусу показали ближній бій біля Бахмуту. ВIДЕО

Білоруський добровольчий корпус активно веде ближній бій біля Бахмуту. Бійцям вдалось ліквідувати групу окупантів. Воїни зняли знищення російських загарбників завдяки аction-камері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ближнього бою з окупантами опублікували у соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Про створення Білоруського добровольчого корпусу заявили 25 грудня 2022 року білоруські добровольці Ігор Янков, Андрій Троцевський та Родіон Батулін. За словами Ігоря Янкова причиною створення БДК насамперед стала незгода з тим, що білоруських воїнів намагаються політизувати.

"Війна зараз тут, в Україні, ми бачимо її на власні очі. Перемога у цій війні для Білоруського добровольчого корпусу – це найголовніший пріоритет", - сказав військовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО