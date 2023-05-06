Бійці Білоруського добровольчого корпусу показали ближній бій біля Бахмуту. ВIДЕО
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Білоруський добровольчий корпус активно веде ближній бій біля Бахмуту. Бійцям вдалось ліквідувати групу окупантів. Воїни зняли знищення російських загарбників завдяки аction-камері.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ближнього бою з окупантами опублікували у соцмережі.
Про створення Білоруського добровольчого корпусу заявили 25 грудня 2022 року білоруські добровольці Ігор Янков, Андрій Троцевський та Родіон Батулін. За словами Ігоря Янкова причиною створення БДК насамперед стала незгода з тим, що білоруських воїнів намагаються політизувати.
"Війна зараз тут, в Україні, ми бачимо її на власні очі. Перемога у цій війні для Білоруського добровольчого корпусу – це найголовніший пріоритет", - сказав військовий.