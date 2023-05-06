Артилеристи 43-ї бригади просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат. ВIДЕО

Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила звернулися до українців з проханням забезпечити їх дуже потрібним для більш ефективної роботи позашляховиком.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилеристи 43-ої просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат.

До нашого Волонтерського центру Ua.Help звернулися артилеристи славетної 43-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила з проханням забезпечити їх дуже потрібним для більш ефективної роботи позашляховиком.

Кожен автомобіль на передовій - це більше знищених ворогів, більше врятованих життів наших захисників та більш ефективне виконання бойових завдань. А для наших артилеристів такий автомобіль є надзвичайно важливим, адже це розвідка, управління гарматами та коригування вогню! Власне, хлопці на відео самі все дуже добре пояснюють.

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А Збройним Силам України дуже потрібна максимальна ефективність роботи наших славнозвісних "Піонів", 203-м калібром яких наші захисники накривають російських загарбників!

43-ій артилерійській бригаді ми вже передавали автомобіль, крім цього наш Волонтерський центр UA.HELP з березня 2022 року тримає шефство над цією бригадою, яка чудово працює "Піонами", а ще останнім часом і німецькими "Panzerhaubitze 2000". Ми разом з вами задовільняємо велику кількість найрізноманітніших запитів бійців, зокрема - ми єдина благодійна організація, яка систематично надає запчастини для обслуговування старих бойових тягачів, які перевозять "гусянку" бригади та бойових вантажівок, які підтримують її роботу. (ось останній суттєвий приклад)

Але цього разу ми просимо вас максимально оперативно закрити запит хлопців на позашляховик, оскільки потреба у ньому дуже нагальна!

Дякуємо всім за допомогу!

Слава ЗСУ!

Окрема "банка" Монобанку на цей автомобіль для наших "флористів":

https://send.monobank.ua/jar/46Wk2hpUSc

Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП": https://uahelp.narodovladdia.com/#donate

І окремо закликаємо вас підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших "флористів" з 43-ої, адже просто технічно неможливо під кожний запит наших захисників встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут)", - розповів Левченко.