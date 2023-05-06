Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував щемливі кадри перших хвилин після звільнення українського воїна з полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив відео у фейсбуці.
У повідомленні відтворюється відтворення діалогу визволеного українського воїна:
"- Ілюшка, це ти?
- Та я, я
- Я не сплю? Ущипни мене!"
"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону.
І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Разом пройшли полон.
Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців!", - зазначив Клименко.