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Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував щемливі кадри перших хвилин після звільнення українського воїна з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив відео у фейсбуці. 

У повідомленні відтворюється відтворення діалогу визволеного українського воїна: 

"- Ілюшка, це ти?

- Та я, я

- Я не сплю? Ущипни мене!"

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"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону.

І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Разом пройшли полон.

Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців!", - зазначив Клименко.

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    я зараз вся витечу сльозами... бідні діти. Але ж лицарі, герої!
  • Виктор Ле 97720435
    До сліз....
  • Наталья Тамариск
    Які вони худі...
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