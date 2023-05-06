Воїн ЗСУ із позивним "Чиназ" знищує 6 окупантів у ближньому бою під Бахмутом. ВIДЕО
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З’явилися кадри ближнього бою поблизу Бахмуту, в якому український воїн із позивним "Чиназ" знищує 6 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.
Отримав контузію, але продовжував бій. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ "Чиназ" – окупанти – 6:0!"
Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 6, 2023
Отримав контузію, але продовжував бій.
Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ
"Чиназ" – окупанти – 6:0! https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/4lLbguCT5W