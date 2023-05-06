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Воїн ЗСУ із позивним "Чиназ" знищує 6 окупантів у ближньому бою під Бахмутом. ВIДЕО

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З’явилися кадри ближнього бою поблизу Бахмуту, в якому український воїн із позивним "Чиназ" знищує 6 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан. 

Він зазначив: "Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.

Отримав контузію, але продовжував бій. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ "Чиназ" – окупанти – 6:0!"

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це черговий справжній український супергерой...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Юрій Вінгорськи
    хлопець супер
    а у ньго є орден??????
    як у лисого, чи мордатого??????
    мабудь ще не заслужив...
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