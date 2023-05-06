Пам’ятаю його щиру емоцію до України й українців, - Зеленський про Чарльза III. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.
Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.
Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!
Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!"