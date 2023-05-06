"Життя кожного українця - найвища цінність", - СБУ опублікувала кадри звільнення полонених 6 травня. ВIДЕО
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У суботу, 26 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба СБУ в телеграмі опублікувала ексклюзивні кадри.
У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.