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"Життя кожного українця - найвища цінність", - СБУ опублікувала кадри звільнення полонених 6 травня. ВIДЕО

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У суботу, 26 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба СБУ в телеграмі опублікувала ексклюзивні кадри.

У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Слова лише слова.
  • Владимир Сухов e5dee246
    А ще тисячи захисників Азовсталі" в полоні.
  • Анатолий К 65c6a92d
    "Життя кожного українця - найвища цінність", сказало СБУ, призначаючи на високі посади баканова, наумова... Керівником СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського, здаючи кацапам і Херсонську та Запорізьку обловсті.
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