США допомагають Україні на рівні штатів, - Зеленський провів зустріч із делегацією штату Юта. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американського штату Юта на чолі з президентом Сенату штату Стюартом Адамсом. До складу делегації також увійшли представники бізнесу й благодійних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Глава держави відзначив важливість таких візитів, які є сигналами підтримки нашої країни не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному, а також високо оцінив висловлену представниками штату Юта повну й безумовну підтримку України в її боротьбі з російською агресією – боротьбі за спільні ідеали та демократичні цінності.

"Хотів би подякувати від імені українського народу, адже всі ми відчуваємо, що із самого початку повномасштабної війни, із самого початку російської агресії наше суспільство відчуває й покладається на вашу підтримку – підтримку США", – заявив Президент.

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Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати допомагають нашій країні не лише на рівні федерального уряду, а й на рівні окремих штатів. Ідеться, серед іншого, про проекти з відбудови житла, допомоги внутрішньо переміщеним особам, надання гуманітарної підтримки.

Звертаючись до делегації, Глава держави закликав американський бізнес уже зараз активно інвестувати в Україну, створювати нові робочі місця.

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"Для нас важливо створювати нові робочі місця. Якщо ви можете допомогти у цьому – зробіть це. Це також внесок у нашу перемогу", – наголосив Президент.

Він зазначив, що Україна потребує підтримки приватного бізнесу у відбудові знищеного агресором житла, шкіл та університетів, зруйнованої в результаті російського ракетного терору енергетичної інфраструктури.

"Закликаю інвестувати в українську аграрну промисловість та ІТ-сектор. Така співпраця буде взаємовигідною", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Президент поінформував представників Юти про ситуацію в Україні. Відбувся обмін думками щодо кроків, які представники штату можуть здійснити, щоб допомогти нашій країні перемогти агресора.

Глава держави окремо наголосив на тому, що вітатиме поглиблення двосторонньої співпраці з американським бізнесом у галузі виробництва озброєння та створення нових оборонних технологій.

"Ми відкриті до цього. Запрошуємо вас", – зазначив Володимир Зеленський.

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