Слідком РФ опублікував кадри допиту підозрюваного у підриві Прилєпіна. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри допиту підозрюваного опублікував Слідчий комітет РФ.
Як заявили в СК РФ, Пермяков на допиті зізнався, що діяв за завданням українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він нібито заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.
СК Росії також опублікував відео допиту Пермякова, в якому той розповідає, що нібито діяв за завданням спецслужб України, і що шкодує про скоєне.
Він каже, що є уродженцем міста Дружківка Донецької області. Нібито у 2018 році був завербований українськими спецслужбами, у 2022 році заїхав на територію РФ із метою ліквідації Захара Прилєпіна.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 6 травня 2023 року російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ.