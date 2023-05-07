На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО
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На Херсонщині українські воїни успішно ліквідують російських окупантів. За допомогою скидання боєприпасів з дронів на одному з островів у гирлі Дніпра бійці завдали ударів по позиціях загарбників. У результаті у ворога є загиблі та поранені.
Видовищне відео ударів показали у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
На записі видно, як український дрон скидає на позицію російських окупантів боєприпаси. Внаслідок вибуху бліндаж загарбників займається. Після цього дехто із загарбників втікає, інші ж – витягують з вогню трупи окупантів. Тож щоб ніхто не встиг врятуватися - українські воїни атакують загарбників вдруге.