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На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО

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На Херсонщині українські воїни успішно ліквідують російських окупантів. За допомогою скидання боєприпасів з дронів на одному з островів у гирлі Дніпра бійці завдали ударів по позиціях загарбників. У результаті у ворога є загиблі та поранені.

Видовищне відео ударів показали у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно, як український дрон скидає на позицію російських окупантів боєприпаси. Внаслідок вибуху бліндаж загарбників займається. Після цього дехто із загарбників втікає, інші ж – витягують з вогню трупи окупантів. Тож щоб ніхто не встиг врятуватися - українські воїни атакують загарбників вдруге.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Amber
    Тікають дрьобані кацапи , як таргани від свтла 😠
    здохнете всі , падлюки 😡
  • Олександр Шевченко d3903e76
    Чудова робота !
  • Віктор Телецький ac6b1b3e
    тільки б обісрати нату, чим тобі не вгодило дане відео де 4 копійчаними снарядами знищили позицію та мінімум 1 орка....
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