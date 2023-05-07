Цей тиждень був дуже плідним для України у плані постачанні зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 7 травня виступив із традиційним відеозверненням до співгромадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Зеленського розміщений у офіційному телеграмі Глави держави.

Зеленський зазначив: "Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.

Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ні на день!

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Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Я дякую кожному і кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую кожному і кожній нашому воїну за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої! Слава Україні!"

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