Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки окупованого Маріуполя. ВIДЕО
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Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки в захопленому окупантами Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі, що зроблений з вікна квартири іншими мешканцями цього будинку, чоловік ходить туди-сюди з розгорнутим стягом.
Автор відео не схвально ставиться до таких дій чоловіка, але не зрозуміло, з якої причини: чи через смертельний ризик такої акції, чи через свою проросійську позицію.