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Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки окупованого Маріуполя. ВIДЕО

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Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки в захопленому окупантами Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі, що зроблений з вікна квартири іншими мешканцями цього будинку, чоловік ходить туди-сюди з розгорнутим стягом.

Автор відео не схвально ставиться до таких дій чоловіка, але не зрозуміло, з якої причини: чи через смертельний ризик такої акції, чи через свою проросійську позицію. 

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    Друже... от навіщо ти так? Зараз знайдеться маларос, який побіжить до кацапів і здасть тебе...
  • Qq Qqq f1a4586b
    Це відчай ...
  • Михаил Грушевский
    А це до чого Ви? Ну вб'ють після цього мокши людину, кому від цього легше стане?
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