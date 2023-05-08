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"Вся СБУ зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - велике щастя", - ексголова служби зовнішньої розвідки України Кондратюк. ВIДЕО

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Колишній голова СБУ Іван Баканов під час перебування на цій посаді ніколи не володів об’єктивною інформацією через те, що був під контролем агента російського впливу і тодішнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в своєму інтерв'ю програмі "Право на владу" розповів ексголова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. За його словами, вплив ФСБ на роботу СБУ був значний. Зокрема, ключові призначення у СБУ відбувалися за наказом Москви. Така ситуація, сприяла викривленню інформації, що подавалася очільнику СБУ. Окрім, того важливим був і той факт, Баканов не був достатньо компетентним. 

"Наумов, по суті, був смотрящим за смотрящим. Департамент контррозвідки не ловить шпигунів усередині СБУ. Він ловить шпигунів в державних органах України, попереджає, не допускає. Усередині за очищення відповідає управління власної безпеки, а керівником цього управління був російський агент впливу Наумов. Це найгрше, що може бути. Він міг занести до голови будь-яку справу, будь-який матеріал і подати його у будь-якому контексті. Керівник СБУ узагалі ніколи не володів об'єктивною інформацією. Була під впливом тих матеріалів, які йому подавалися через такі брудні руки... Вся служба безпеки зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - це велике щастя для служби. Як би такі слова пану Баканову не було соромно чи неприємно чути. Насправді ціна його помилок дуже велика", - зазначає Кондратюк.

На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.

5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

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Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Баканова і Наумова призначив Зе-бабуїн.
  • Роман с камнем
  • Роман с камнем
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