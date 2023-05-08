"Вся СБУ зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - велике щастя", - ексголова служби зовнішньої розвідки України Кондратюк. ВIДЕО

Колишній голова СБУ Іван Баканов під час перебування на цій посаді ніколи не володів об’єктивною інформацією через те, що був під контролем агента російського впливу і тодішнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в своєму інтерв'ю програмі "Право на владу" розповів ексголова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. За його словами, вплив ФСБ на роботу СБУ був значний. Зокрема, ключові призначення у СБУ відбувалися за наказом Москви. Така ситуація, сприяла викривленню інформації, що подавалася очільнику СБУ. Окрім, того важливим був і той факт, Баканов не був достатньо компетентним.

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"Наумов, по суті, був смотрящим за смотрящим. Департамент контррозвідки не ловить шпигунів усередині СБУ. Він ловить шпигунів в державних органах України, попереджає, не допускає. Усередині за очищення відповідає управління власної безпеки, а керівником цього управління був російський агент впливу Наумов. Це найгрше, що може бути. Він міг занести до голови будь-яку справу, будь-який матеріал і подати його у будь-якому контексті. Керівник СБУ узагалі ніколи не володів об'єктивною інформацією. Була під впливом тих матеріалів, які йому подавалися через такі брудні руки... Вся служба безпеки зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - це велике щастя для служби. Як би такі слова пану Баканову не було соромно чи неприємно чути. Насправді ціна його помилок дуже велика", - зазначає Кондратюк.

На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.

5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.