Дрон-камікадзе знищує новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований запис, на якому зафіксована успішна атака на ворожу станцію спостереження.

"Херсонщина. Працює потужний fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. Його придбали завдяки донатам на UNITED24. Безпілотник знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". Цей комплекс дозволяв росіянам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око мордора зруйноване", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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