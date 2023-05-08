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Дрон-камікадзе знищує новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Херсонщині. ВIДЕО

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На Херсонщині українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований запис, на якому зафіксована успішна атака на ворожу станцію спостереження.

"Херсонщина. Працює потужний fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. Його придбали завдяки донатам на UNITED24. Безпілотник знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". Цей комплекс дозволяв росіянам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око мордора зруйноване", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    "Подейкують, що колона Євгенія Пригожина потрапила в засідку, звязку з Пригожиним немає...
    За 30 км від Бахмута рухалась колона з Євгенієм Пригожиним. Перша машина підірвалась на міні. Потім усі машини з колони потрапили під дуже щільний обстріл. Пригожин знаходився у четвертій машині. Звязок з усіма членами колони зник."
    Можливо, це фейк. Чекаємо на офіційну інфу(c)
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Гарна робота!
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Прямо в кацапську тютельку!
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