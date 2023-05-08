"Украинскую премию будут тратить родственники, африканскую - будешь тратить сам", - у ПВК "Вагнер" натякнули на значні втрати в Україні. ВIДЕО
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Рекрутери ПВК "Вагнер" розповіли про дуже великі втрати серед найманців в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані отримали журналісти "Радіо Свобода", що намагалися "влаштуватися" в ПВК "Вагнер".
"Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить ты сам", - відповіли їм на запитання де більше можна заробити, в Україні чи в Малі.