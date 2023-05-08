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"Украинскую премию будут тратить родственники, африканскую - будешь тратить сам", - у ПВК "Вагнер" натякнули на значні втрати в Україні. ВIДЕО

17 08010
Рекрутери ПВК "Вагнер" розповіли про дуже великі втрати серед найманців в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані отримали журналісти "Радіо Свобода", що намагалися "влаштуватися" в ПВК "Вагнер".

"Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить ты сам", - відповіли їм на запитання де більше можна заробити, в Україні чи в Малі.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    У Африці, з погано озброєними й навченими, вони (вагнер) "герої" , в Україні "штото пашло нє так".
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