Українські воїни просунулися на Бахмутському напрямку - командир підрозділу "Terra". ВIДЕО
26 64088
Наші військові просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили кілометр української землі. Про це повідомив командир розвідувального підрозділу "Terra" Микола Волохов з позивним "Абдула".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео записав командир підрозділу "Terra" на своїй сторінці у телеграмі.
"Працюємо, маємо результат - кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від "вагнерівців", звільнений від загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, на сьогодні це ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні", - повідомив "Абдула".