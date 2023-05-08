Українські воїни просунулися на Бахмутському напрямку - командир підрозділу "Terra". ВIДЕО

Наші військові просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили кілометр української землі. Про це повідомив командир розвідувального підрозділу "Terra" Микола Волохов з позивним "Абдула".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео записав командир підрозділу "Terra" на своїй сторінці у телеграмі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Працюємо, маємо результат - кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від "вагнерівців", звільнений від загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, на сьогодні це ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні", - повідомив "Абдула".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 7 кремого батальйону "АРЕЙ" опублікували фрагмент бойової роботи по ворожих позиціях. ВIДЕО