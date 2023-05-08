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Українські воїни просунулися на Бахмутському напрямку - командир підрозділу "Terra". ВIДЕО

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Наші військові просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили кілометр української землі. Про це повідомив командир розвідувального підрозділу "Terra" Микола Волохов з позивним "Абдула".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео записав командир підрозділу "Terra" на своїй сторінці у телеграмі.

"Працюємо, маємо результат - кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від "вагнерівців", звільнений від загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, на сьогодні це ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні", - повідомив "Абдула".

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Десь на Японщині

  • Теті Гризло
    Якщо врахувати, що бій іде за кожний будинок, то кілометр-це багато. З Богом, наші рідненькі!🇺🇦💐
  • ZoV KobZona
    Лучший удар украинского берца по парашному е@альнику на день их победобесия.
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