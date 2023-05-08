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Рік тому загинули захисники "Азовсталі", воїни полку "Азов" Алла та Віталій Тараніни. ВIДЕО

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15 квітня 2022 року на "Азовсталі" загинув воїн полку "Азов" Віталій Таранін, за три тижні, 8 травня, загинула після бомбардування заводу і його дружина - Алла Тараніна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пости зі спогадами публікує у Facebook свекруха Алли Ролана Бондаренко.

Алла та Віталій були бійцями полку "Азов". 

Рік тому загинули захисники Азовсталі, воїни полку Азов Алла та Віталій Тараніни 01

Віталій загинув 15 квітня 2022 року. Його лікували в імпровізованому бункерному шпиталі "Азовсталі". Згодом росіяни скинули на шпиталь бомбу.

Алла Тараніна загинула через три тижні після чоловіка. 8 травня на "Азовсталь" росіяни скинули чергову авіабомбу. 4 поверхи бункера, в якому перебувала Алла, провалилися.

Рік тому загинули захисники Азовсталі, воїни полку Азов Алла та Віталій Тараніни 02

Алла Тараніна

Ролана, мама Віталія, теж була у полку "Азов", звільнилася у листопаді 2021 року.

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Топ коментарі

  • Михайло Сергієнко 8a27726f
    Вічна слава героям!
  • Alexander Savely
  • Владимир Сухов e5dee246
    Упокій Господидуші убіених р.Т. Віталія та Алли !
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