Рік тому загинули захисники "Азовсталі", воїни полку "Азов" Алла та Віталій Тараніни. ВIДЕО

15 квітня 2022 року на "Азовсталі" загинув воїн полку "Азов" Віталій Таранін, за три тижні, 8 травня, загинула після бомбардування заводу і його дружина - Алла Тараніна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пости зі спогадами публікує у Facebook свекруха Алли Ролана Бондаренко.

Алла та Віталій були бійцями полку "Азов".

Віталій загинув 15 квітня 2022 року. Його лікували в імпровізованому бункерному шпиталі "Азовсталі". Згодом росіяни скинули на шпиталь бомбу.

Алла Тараніна загинула через три тижні після чоловіка. 8 травня на "Азовсталь" росіяни скинули чергову авіабомбу. 4 поверхи бункера, в якому перебувала Алла, провалилися.





Алла Тараніна

Ролана, мама Віталія, теж була у полку "Азов", звільнилася у листопаді 2021 року.

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