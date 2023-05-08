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Окупанти вивозять українців із Запорізької області, - голова ОВА Малашко. ВIДЕО

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Російські загарбники вивозять українців із тимчасово окупованої території Запорізької області через Крим та Донецьку область до Росії. Окупанти за депортацію пропонують українцям гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про незаконну депортацію із області розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. 

Окрім цього, відео евакуації українців на десятках автобусів опублікувало інформагенство УНІАН. 

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    " А ви можете собі уявити, в якій ще країні, президент евакуює свою родину до Італії, а своїм громадянам починає брехати, що війни не буде, хоча плани і час нападу були відомі до дрібниць, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація не потрібна і навіть після вторгнення його депутати переконували громадян залишатися вдома ?!
    І я не можу....
  • Грицько Добрий
    Якщо це насильно вивозять це одне. А коли дають згоду за кацапсячі срублі це зовсім інше.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    типовий кацапській нацизм !!! червоні комуно-кацапи окупанти України в 1918-91 рр. так само робили !!!
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