Окупанти вивозять українців із Запорізької області, - голова ОВА Малашко. ВIДЕО

Російські загарбники вивозять українців із тимчасово окупованої території Запорізької області через Крим та Донецьку область до Росії. Окупанти за депортацію пропонують українцям гроші.