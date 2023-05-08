Окупанти вивозять українців із Запорізької області, - голова ОВА Малашко. ВIДЕО
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Російські загарбники вивозять українців із тимчасово окупованої території Запорізької області через Крим та Донецьку область до Росії. Окупанти за депортацію пропонують українцям гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про незаконну депортацію із області розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Окрім цього, відео евакуації українців на десятках автобусів опублікувало інформагенство УНІАН.