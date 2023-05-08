Наслідки удару по Ільському НПЗ у Росії на супутникових знімках. ВIДЕО

Минулого тижня два дні поспіль, 4 та 5 травня, на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї спалахували ємності з паливом – імовірно, внаслідок атак українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Зазначається, що наслідки цих ударів добре видно на супутникових знімках Planet.com, зроблених вранці 6 травня: обидва БПЛА врізалися в одну і ту саму частину заводу, пошкодивши щонайменше 3 паливні резервуари.

У виданні додали, що обидва рази гасити пожежу довелося десяткам пожежних розрахунків багато годин.

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