Наслідки удару по Ільському НПЗ у Росії на супутникових знімках. ВIДЕО
12 2845
Минулого тижня два дні поспіль, 4 та 5 травня, на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї спалахували ємності з паливом – імовірно, внаслідок атак українських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що наслідки цих ударів добре видно на супутникових знімках Planet.com, зроблених вранці 6 травня: обидва БПЛА врізалися в одну і ту саму частину заводу, пошкодивши щонайменше 3 паливні резервуари.
У виданні додали, що обидва рази гасити пожежу довелося десяткам пожежних розрахунків багато годин.