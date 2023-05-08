Пригожин пообіцяв росіянам братські могили. ВIДЕО

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкрив новий цвинтар у Єкатеринбурзі для своїх найманців. Такі цвинтарі він урочисто відкриває у кожному регіоні Росії.

Про це розповів на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, оприлюднивши відповідне відео.

"Герой Росії Пригожин спеціально показує, скільки росіян готові померти під його керівництвом. Число трупів показує ступінь впливу, тому Пригожин акцентує увагу на нескінченних рядах похованих та незахованих вагнерівців. Штрафбати Пригожина стають більш впливовими, ніж російська армія", - пояснив Юрій Бутусов.

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За словами Пригожина, в Росії з'являться братські могили, де будуть поховані нові "герої", які загинули у російсько-українській війні, і кожен із них нібито загинув хоробро.

"Каждый из этих парней погиб героем и погиб храбро. Тот, кто погибает, всегда герой на войне. Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп", — сказав засновник ПВК "Вагнер" серед сотень могил.

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