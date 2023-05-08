Розвідники 28-ї бригади показали успішний штурм позиції на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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Група аеророзвідки 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу змогла вибити з позиції "Басейн" біля Озарянівки угруповання військ противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео штурму бійців опублікували у соцмережі.
Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. "Басейн" — не виняток. Декілька місяців він був "кісткою в горлі" для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу.