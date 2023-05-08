Розробляємо фундаментальну нову концепцію безпеки для України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 439 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. Можемо ми – а отже, зможуть інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами.

Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист.

Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості – щодо боєприпасів… Є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати.

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Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями.

Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднено мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом, це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків… Із усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін.

І ще одна нарада – безпекова, – яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях… Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано", - розповів Зеленський.

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