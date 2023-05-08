"Зірвали штурм, цілий наступ зупинили", - інтерв’ю з оператором протитанкового комплексу Javelin. ВIДЕО

Кирило - оператор протитанкового комплексу Javelin, полює на російські танки та на іншу ворожу техніку. Військовий був на фронті ще перед початком повномасштабного вторгнення. Розповів, був одним із тих, хто розумів неминучості війни. Відтак боєць готувався до оборони разом зі своїм підрозділом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зараз Кирило – оператор протитанкового комплексу Javelin на російсько-українській війні. Про свою бойову роботу український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Кирило розповів про особистий рахунок підбитої російської техніки. Зокрема, про знищення ворожого МТ-ЛБ з боєприпасами і танка.

"Розпізнав, що це був танк і зробив "пуск". Ми навіть не здогадувались, що зірвали штурм, цілий наступ зупинили. Знищили їхній БК - окупантам нічим було далі воювати", - розповів Кирило.

Зараз військовий розуміє хто і звідки стріляє та яким калібром. Український боєць згадав, що найважче їхньому підрозділу було на Донеччині.

"Найважче, мабуть, було в Новомихайлівці, тому що артилерія їхня дуже масована. І активність дуже велика була, там найважче було. Не вдавалося вражати їхні танки, бо тоді ще не було протитанкового комплексу Javelin", - сказав Кирило.

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