"Зірвали штурм, цілий наступ зупинили", - інтерв’ю з оператором протитанкового комплексу Javelin. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зараз Кирило – оператор протитанкового комплексу Javelin на російсько-українській війні. Про свою бойову роботу український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.
Кирило розповів про особистий рахунок підбитої російської техніки. Зокрема, про знищення ворожого МТ-ЛБ з боєприпасами і танка.
"Розпізнав, що це був танк і зробив "пуск". Ми навіть не здогадувались, що зірвали штурм, цілий наступ зупинили. Знищили їхній БК - окупантам нічим було далі воювати", - розповів Кирило.
Зараз військовий розуміє хто і звідки стріляє та яким калібром. Український боєць згадав, що найважче їхньому підрозділу було на Донеччині.
"Найважче, мабуть, було в Новомихайлівці, тому що артилерія їхня дуже масована. І активність дуже велика була, там найважче було. Не вдавалося вражати їхні танки, бо тоді ще не було протитанкового комплексу Javelin", - сказав Кирило.