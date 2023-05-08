Оператори українського дрона скинули гранату у ворожий окоп. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка разом з воїнами роти "Ахіллес" продовжують працювати на Бахмутському напрямку. Бійцям вдалось скинули гранату у ворожий окоп, ліквідувавши окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували у соцмережі. На записі видно, що загарбник доживає свій вік, адже він лишився без кінцівок. Першу медичну допомогу йому ніхто не надав.

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Безпілотники дозволяють не лише проводити аеророзвідку для точного корегування артилерії, а й завдавати безпосереднього вогневого враження складам БК та наступальному потенціалу ворога.

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