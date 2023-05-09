"Американцы бегут в Россию, немцы массово хотят покинуть безумный дойчленд и попасть в Поволжье", - православне росТВ. ВIДЕО

Російський священник-пропагандист Андрій Ткачов заявив в ефірі російського православного телеканалу, що іноземці прагнуть переїхати жити у Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист запевняє росіян, що принаймні німці, американці та французи мають таку мрію - жити в Росії.

"И вот мы видим американцев, приезжающих сюда. Американцев, собирающих в охапку детей своих... Это - люди белые. Привычные нам. Это - люди образованные. Они не приезжают сюда, как бомжи или попрошайки. Это - люди, которые умеют работать. Некоторые на земле, некоторые с техникой, некоторые с компьютерными технологиями. К нам хотят приезжать из Франции, из Германии... Вы не поверите - поволжские немцы, которые массово когда-то уехали в Германию, теперь массово желают вернуться в Поволжье... Массово покинуть этот безумный дойчленд и вернуться обратно под российское небо", - розповідає Ткачов.

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Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею РПЦ Андрію Ткачову, який займається підривною діяльністю проти України. Він є випускником факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві.

У 2013 році був призначений керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив "під сумнів" існування української державності.

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