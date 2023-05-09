Пригожин: Снарядів "Вагнеру" так і не дали, ЗСУ "рвуть фланги" біля Бахмута. ВIДЕО
Відповідне відео його пресслужба опублікувала вранці 9 травня, коли у Москві відбувався парад до 9 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пригожин заявив, що міністерство оборони Росії так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.
Він стверджує, що Збройні сили України "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Пригожин також заявив, що "ПВК Вагнера" не піде з Бахмута ще кілька днів. "Пободаємося, а там розберемося", - сказав він.
Раніше Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.
Згодом він заявив, що "ПВК Вагнера" піде з Бахмута 10 травня.
Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання "тримати на особливому контролі" питання постачання озброєнь до зони "спеціальної військової операції" (так у Росії офіційно називають війну проти України).
7 травня Пригожин заявляв, що "ПВК Вагнера" отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій.