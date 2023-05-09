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Пригожин: Снарядів "Вагнеру" так і не дали, ЗСУ "рвуть фланги" біля Бахмута. ВIДЕО

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Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин знову скаржиться на нестачу снарядів, які раніше йому обіцяло російське військове керівництво.

Відповідне відео його пресслужба опублікувала вранці 9 травня, коли у Москві відбувався парад до 9 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пригожин заявив, що міністерство оборони Росії так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.

Він стверджує, що Збройні сили України "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Пригожин також заявив, що "ПВК Вагнера" не піде з Бахмута ще кілька днів. "Пободаємося, а там розберемося", - сказав він.

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Раніше Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.

Згодом він заявив, що "ПВК Вагнера" піде з Бахмута 10 травня.

Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання "тримати на особливому контролі" питання постачання озброєнь до зони "спеціальної військової операції" (так у Росії офіційно називають війну проти України).

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7 травня Пригожин заявляв, що "ПВК Вагнера" отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій.

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    Женя держись счась тебе ***** танк Т 34 прямо с парада подгонит если тот доедет еще
  • Прощай немытая раССея
    Хлопці кажуть, що обстрілюють їх кацапи дуже щільно і без перерви....тому це шоу для паРашки, щоб виправдати свої просери у Бахмуті, бо "не смоглі" до 9 травня...
  • Serhiy Talatynnik
    о пітушок щакукарікав. Вже лижі напустив в Африку там діаманти та золото. А в Бахмута болото та смерть
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